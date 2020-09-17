Erdoğan: Şantaj ve tehditlere boyun eğmeyeceğiz

Devlet Övünç Madalyası Töreni’nde konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

* Bayrağımız dalgalanıyorsa bunda en büyük pay şehit ve gazilerimizindir. Ne yaparsak yapalım göğüslerini vatanları için siper etmiş evlatlarımıza borcumuzu tam manasıyla ödeyemeyiz. Biz sadece bu fani dünyada şehit yakınlarımız gazilerimiz mağdur olmasın diye gayret gösteriyoruz. Şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak için yaptığımızı hizmetlerin en yakın şahidi sizlersiniz.

* Eğitimden istihdama her alanda şehit ve gazilerimizin yükünü azaltacak adımlar attık. Şehitlerimizin emanetine gazilerimizin fedakarlığına layık olmak için yaptığımız hizmetlerin en yakın şahitleri sizlersiniz.

EN KÜÇÜK TEREDDÜTÜMÜZ YOK

* Bizim inancımıza göre şehitlik ve gazilik bir nasip meselesidir. Bedeli kanla ödenmiş bağımsızlığımıza halel getirmeyeceğiz. Ebedi ve ezeli kardeşliğimizi zayıflatılmasına asla izin vermeyeceğiz. Teröristleri inlerinde bulup imha ediyoruz. Döktükleri her damla kanın hesabını misliyle soruyoruz. Sınırlarımız içinde ve dışında milletimizin hak ve hukukunu savunma konusunda en küçük bir tereddütümüz yok.

* Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve KKTC'nin uluslararası hukuktan doğan meşru haklarına sonuna kadar savunuyoruz. Akdeniz'de en uzun sahil şeridine sahip ülkemizi sahillerimize hapsetmesine izin vermeyeceğiz. Türkiye'nin şantaj ve haydutluğa boyun eğmeyeceği artık konunun tüm muhatapları tarafından anlaşılmıştır. Son günlerde diplomasi masasının öne çıkarılması ülkemizin vakarlı duruşunun sonucudur.