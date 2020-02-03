Erdoğan: 30-35 civarında Suriyeli etkisiz hale getirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna ziyareti öncesinde Atatürk Havalimanı’nda açıklama yapıyor.

İdlib’de Suriye rejimi tarafından gerçekleştirilen ve 4 askerin şehit, 1’i ağır 9 askerin ise yaralanmasına neden olan saldırıya değinen Erdoğan, “Türkiye bu saldırıların cevabını misliyle vermiş durumda. Vermeye de devam ediyor. Gerek fırtına obüsleriyle gerekse F-16’larımızla belirlenen noktalara vuruşlar devam ediyor. Ülkemizin, milletimizin ve İdlibli kardeşlerimizin güvenliğini temini için yürüttüğümüz operasyonlarımızı sürdürmekte kararlıyız. Bu alçak saldırı ile bizi sınayanlar hata taptıklarını anlayacaklar” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Yeni bir harekat olacak mı?” sorusuna, “Harekat zaten devam ediyor. 40'ya yakın nokta hedeflerimiz arasında. Bunun hesabını sormaya devam edeceğiz. Uçaklarımız, toplarımız, obüslerimiz arazide. 30-35 civarında Suriyeli etkisiz hale getirildi” diye konuştu.

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