Erdoğan: Ukrayna ile FETÖ ve diğer terör örgütleriyle mücadeleyi güçlendireceğiz

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, İstanbul’da Vahdettin Köşkü’nde ağırlandı. Zelensky önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile baş başa görüştü. Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından Ukrayna heyeti ile heyetler arası görüşüldü.

Görüşmelerin ardından Erdoğan ve Zelensky ortak basın toplantısı düzenledi. Bugün gerçekleşen görüşmelerde ikili ilişkilerin etraflıca ele alındığı ve alınan kararların da imza altına alındığı belirtildi.

“İŞBİRLİĞİMİZ DERİNLEŞİYOR”

“Az önce imzalanan metinler de bu irademizin pek çok başlıkta somut projelerle vücut bulmasını sağlayacaktır” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:

* İş birliğimiz savunma sanayinden eğitim iş birliğine, turizmden sağlık sektörüne geniş bir yelpazede karşılıklı yarar temelinde derinleşiyor. Görüşmelerimizde yatırımların artırılmasıyla ekonomik ve ticari iş birliğimizi yeni seviyelere taşıma yönündeki karşılıklı irademizi de teyit ettik.

* Malum Kiev’i ziyaretimizde de ticaret hacmimizi 10 milyar dolara çıkarmak gibi bir hedef belirlemiştik. Bu doğrultuda serbest ticaret anlaşması müzakerelerini süratle neticelendirmek hususunda Sayın Zelenskiy’i ile hemfikiriz.

* Turizm alanında küresel salgına rağmen bu yıl 500 binden fazla Ukraynalı misafiri ağırlamış olmamız, haklarımız arasındaki yakınlığı ve Ukraynalı misafirlerimizin güvenli turizm girişimimiz kapsamında aldığımız önlemlere olan itimadını açıkça gösteriyor.

“FETÖ İLE MÜCADELEDE EŞGÜDÜM GÜÇLENECEK”

Görüşmelerde güvenlik alanındaki iş birliğini güçlendirme ve suçluların karşılıklı iadeleri yönünde atılabilecek ilave adımların da ele alındığına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle FETÖ ve diğer terör örgütleriyle ortak mücadele ve eşgüdümü güçlendirme hususlarında mutabık kaldıklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'yı bölgede istikrar, güvenlik, barış ve refahın temini için kilit bir ülke olarak gördükleri belirterek, “Bu çerçevede Ukrayna’nın egemenliğini, Kırım dâhil toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini hep destekledik, destekleyeceğiz. Türkiye Kırım’ın yasa dışı ilhakını tanımamıştır ve tanımayacaktır. Türkiye ile Ukrayna arasındaki tarihî ve insani bağların önemli bir unsuru olan Kırım Tatarı kardeşlerimize Ukrayna makamları ile birlikte desteğimiz devam edecektir” diye konuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin de Ukrayna’nın doğusundaki güncel durum hakkında bilgi verdiğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Burada 27 Temmuz’dan bu yana sürdürülen ateşkesin devamını temenni ediyoruz. Bölgemizin barış ve istikrarı adına biz de elimizden gelen desteği göstermeye hazırız. Bu süreçte başkanlığı iki dönemdir büyükelçilerimizce yürütülen AGİT Özel Gözlem Misyonuna desteğimiz aynı şekilde devam edecektir” diye konuştu.