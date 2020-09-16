Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Erdoğan ve Merkel, Doğu Akdeniz’i görüştü!

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz konusunda yapıcı ve hakkaniyet temelli bir yaklaşım olduğu müddetçe anlaşmazlıkların müzakere ve uzlaşma ile çözülebileceğini ifade etti.

19:09 -
Haberler Gündem
Erdoğan ve Merkel, Doğu Akdeniz’i görüştü!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Türkiye-Almanya ilişkileri ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz konusunda yapıcı ve hakkaniyet temelli bir yaklaşım olduğu müddetçe anlaşmazlıkların müzakere ve uzlaşma ile çözülebileceğini ifade etti.

KARARLILIK VURGUSU

Avrupa devletlerinin Doğu Akdeniz meselesinde adil ve tutarlı olmaları gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin hakları hususunda sonuna kadar kararlı ve aktif politika uygulamayı sürdüreceklerini vurguladı.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da yer aldı. DHA

İLGİLİ HABERDoğu Akdeniz gerilimi: Çavuşoğlu, Yunan gazetede yazdıDoğu Akdeniz gerilimi: Çavuşoğlu, Yunan gazetede yazdı İLGİLİ HABERAB'den Doğu Akdeniz uyarısı: Katlanarak artıyorAB'den Doğu Akdeniz uyarısı: Katlanarak artıyor
Almanya Avrupa Cumhurbaşkanı Dışişleri Bakanı mevlüt çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan TAyyip Erdoğan Türkiye video konferans
Son güncelleme: 19:11 16.09.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more