Erdoğan ve YAŞ üyeleri Anıtkabir’i ziyaret etti

Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) bugün saat 12.00’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, YAŞ üyeleriyle birlikte Anıtkabir’i ziyaret etti.

“TSK VATANIMIZIN TEMİNATI OLMAYI SÜRDÜRÜYOR”

Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri’ne şu satırları kalem aldı: Suriye’den Libya’ya, Doğu Akdeniz’den terörle mücadeleye elde ettiğimiz başarılar ülkemizin gücünü, ordumuzun yeteneklerini ortaya koyuyor. TSK vatanımızın teminatı olmayı sürdürmektedir. Yüksek disiplini, caydırıcılığı, üstün kabiliyetleriyle TSK kem gözlere karşı vatanımızın güvenliği ve bekasının teminatı olmayı sürdürüyor.

TERFİ VE EMEKLİLİKLER GÖRÜŞÜLECEK

YAŞ’ta; generalliğe terfi edecek albaylarla, bir üst rütbeye terfi edecek general-amirallerin dosyalarının yanı sıra emekliye ayrılacak personellerin durumu görüşülecek. Bir günde tamamlanması planlanan şûrada alınan kararlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayının ardından uygulamaya konulacak.