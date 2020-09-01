Erdoğan-Yavaş görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasındaki görüşme saat 14.08’de Beştepe’de başladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra ilk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan’la baş başa görüşen Mansur Yavaş’ın Başkent’teki bazı projeler için destek istediği öğrenildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yaşadığı son sorunlardan biri, ASKİ'ye 472 milyon lira kredi verilmesiydi. Çoğunluğun AKP’li üyelerde bulunduğu Belediye Meclisi'nde tekrar görüşülen krediye onay çıkmış, ihale için süreç başlamıştı.

Mansur Yavaş, görüşmenin ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

TEŞEKKÜRLERİMİ SUNUYORUM

“Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a Ankara’nın önemli sorunları ve temel altyapı projeleri ile ilgili bilgi sunduk. Süreçte yaşanan bazı bürokratik sorunların aşılması için destek talep ettik. Sayın Cumhurbaşkanı'na taleplerimize olumlu yaklaşımları nedeniyle teşekkürlerimi sunuyorum.”



KILIÇDAROĞLU’NU BİLGİLENDİRECEK

CHP kaynaklarına göre ikili arasındaki görüşme olumlu bir havada geçti. Görüşmeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun önceden bilgisi olduğu ve görüşme sonrası Yavaş’ın, Kılıçdaroğlu’nu bilgilendireceği öğrenildi.



Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

* Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Başkanımız Sayın Mansur Yavaş, kentimizin asırlık çınarı MKE Ankaragücü´nün mali sıkıntıları, fuar alanı inşasında yaşanan sorunlar ve Gençlik Parkı’nın yeniden Ankara Büyükşehir Belediyesi´ne devri konularında görüş alışverişinde bulunmuşlardır.

BÜROKRASİDE YAŞANAN TIKANIKLARIN GİDERİLMESİ İÇİN…

* Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, başta su altyapı ve arıtma projeleri olmak üzere önemli projeler hakkında bilgi verilerek otobüs kredisi kullanımı, metro projeleri ve yeni yolların açılması gibi başlıklarda ilgili bakanlıklar ve bürokraside yaşanan tıkanmaların aşılması için destek talebinde bulunulmuştur. Başkanımız Sayın Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a Ankara’nın projelerine ve ihtiyaçlarına olumlu yaklaşımları nedeniyle teşekkürlerini sunarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nden ayrılmıştır.

