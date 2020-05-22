Erdoğan’a bir tepki de eczacılardan: Gelecek adına endişe duymaktayız!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Mayıs’ta partisinin MYK toplantısı öncesi yaptığı açıklamada mecliste pek çok düzenlemenin neticelenmeyi beklediğini hatırlatarak, “Meclis’te başlanmış olan veya başlama kararı aldığımız, neticelenmeyi bekleyen pek çok düzenleme bulunuyor. Bunlardan biri de barolar ve tabip odaları başta olmak üzere meslek kuruluşlarının seçim usullerini yeniden belirlenmesi ile ilgili taslaktır.” ifadelerini kullanmıştı.

“GELECEK ADINA ENDİŞE DUYMAKTAYIZ”

Birçok meslek odasının tepki gösterdiği değişiklik teklifi hakkında Türk Eczacıları Birliği internet sitesinden yazılı bir açıklama yayınladı. Sistemde değişik yapılmasının birlikleri kaosa götüren bir yaklaşım olacağı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* Meslek birliklerinin yapısı, işleyişi ve seçim sistemlerine yönelik düzenlemeler yeniden gündem edilmektedir. Bu düzenlemelerin içeriği ile ilgili kamuoyu ve bizler maalesef bilgi sahibi değiliz.

* Ancak basına yansıyan boyutlarıyla, yapılacak düzenlemelerin meslek birliklerini zayıflatacağından, birliklerin işlevsiz kalmasına neden olacağından mesleki faaliyetlerin işleyişini de zaafa uğratacaktır. Bu nedenle bizler toplumsal gelişme ve gelecek adına endişe duymaktayız.

* Bilinmesini istiyoruz ki mesleki alanımız hakkında söz söyleme gücünün zayıflatılması, her şeyden önce mesleki etik ve disiplini de etkileyen bir unsur olacaktır.

* Özellikle seçimlerde nispi temsil sistemi getirilmesi, tüm kesimler açısından ciddi bir yanlış olacaktır; çünkü çoğunluğun sürekli olarak değişmesine neden olacak bu uygulama, o meslek kuruluşunun yönetim becerilerinden yoksun kalması anlamına gelecektir.

* Akademik meslek birlikleri, kamu adına bazı işlevleri yerine getirmek için kurulmuş, demokratik olarak işleyen, profesyonel meslekleri temsil eden, bu mesleklerde disiplini ve ileriye doğru yönelimi sağlayan kuruluşlardır.

* Bu kuruluşların özerk yapılarının korunması, kamu için olduğu gibi, meslek mensupları ve mesleki işlevlerin kullanılmasından yarar sağlayan herkes için olumlu olacaktır.

* Meslek birliklerinin kanunlarında ve özellikle seçim sistemlerinde değişiklik yapılmasının onları kaosa götüren bir yaklaşım olacağı, meslek birliklerini korumanın mesleğin ürettiği toplumsal faydayı korumak olduğu düşüncemizi kamuoyuna saygılarımızla ilan ediyor; yasa koyucuları da, yasalarımızda vermeyi planladıkları tüm değişiklik tekliflerini kamu yararı açısından değerlendirmeye davet ediyoruz.