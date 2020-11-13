Erdoğan’dan açılış töreninde alkış tepkisi: Ne o ya? Ölü toprağı serilmiş üstünüze…

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleştirilen Tekirdağ Şehir Hastanesi açılış törenine katıldı.

Erdoğan’ın kurdele kesme merasimi sırasında diğer katılımcılardan alkış gelmemesi üzerine kullandığı ifadeler sosyal medyada gündem oldu.

TEPKİ SONRASI ALKIŞ GELDİ

Kurdeleyi kesmek üzere olan Erdoğan, diğer katılımcılara seslenerek, “Hazır mıyız?” dedi.

Katılımcılardan beklediği tepkiyi göremeyen Erdoğan, “Ne o ya? Ölü toprağı serilmiş üstünüze. Allah Allah” ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın tepkisi üzerine törenden alkış sesleri yükseldi.