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Erdoğan’dan açılış töreninde alkış tepkisi: Ne o ya? Ölü toprağı serilmiş üstünüze…

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ Şehir Hastanesi’nin açılış törenine katıldı. Erdoğan’ın konuşmanın ardından gerçekleştirilen kurdele kesme merasimi sırasında dikkat çeken anlar yaşandı. Açılışa katılan diğer kişilere seslenerek “Hazır mıyız?” diyen Erdoğan, beklediği alkışı alamayınca “Ne o ya? Ölü toprağı serilmiş üstünüze. Allah Allah” sözleriyle tepki gösterdi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 19:48, 13/11/2020
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleştirilen Tekirdağ Şehir Hastanesi açılış törenine katıldı.

Erdoğan’ın kurdele kesme merasimi sırasında diğer katılımcılardan alkış gelmemesi üzerine kullandığı ifadeler sosyal medyada gündem oldu.

TEPKİ SONRASI ALKIŞ GELDİ

Kurdeleyi kesmek üzere olan Erdoğan, diğer katılımcılara seslenerek, “Hazır mıyız?” dedi.

Katılımcılardan beklediği tepkiyi göremeyen Erdoğan, “Ne o ya? Ölü toprağı serilmiş üstünüze. Allah Allah” ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın tepkisi üzerine törenden alkış sesleri yükseldi.

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