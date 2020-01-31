‘Utanmadan soruyor: Paraları nereye harcadınız?’

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan AKP il Başkanları toplantısında konuşuyor.

İşte Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

* Cezayir’in ardından 15 Temmuz’da ülkemize ilk ve en güçlü desteği sağlayan Gambiya’ya geçtik. Son yıllarda firmalarımızın Senagal’de firmalarımızın hayata geçirdiği projelerle ilişkilerimiz daha da güçlendi.

* Elazığ ve Malatya’da can kaybına sebep olan bir deprem yaşadık. Şu an hastanelerde tedavi gören 48 vatandaşımız var.

* Başta üç bakanımız olmak üzere devletin ilgili bütün kurumları depremin en başından bu yana bölgede aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.

* Elazığ, Malatya dışında Diyarbakır, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman ve Batman’da büyüklü küçüklü topla 498 bina yıkılmış, 4 bin 912 bina ağır hasar 292 bina orta hasar almıştır. Deprem bölgesinde AFAD tarafından yaklaşık 25 bin çadır kuruldu.

* Devletimiz tüm kurumlarıyla deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yardımına koşmuştur.

* Türkiye tarihinin en hızlı ve en etkili afete müdahalesini bu depremde yürütmüştür.

UTANMADAN SORUYOR…

* CHP'nin başındaki zat, bu tarih cahilidir. Düzce, Kocaeli depreminde neler olup bitmiş bilmez. Ben daha cezaevinden yeni çıkmıştım ve bu deprem olunca ilk işim oralara gitmek oldu.

* 9-10 gün deprem bölgelerinde halkla beraber oldum. Çünkü biz dertliydik bunlardan uzak kalamazdık. İktidar olduk yarım kalmış olan deprem bölgelerindeki çalışmaları biz tamamladık.

* Şimdi sorun Van depreminden haberi yoktur. Van depreminde biz eski parayla 20 katrilyona yakın para harcadık. Utanmadan soruyor ‘deprem için toplanan paraları ne yaptınız’ diye.

* Deprem için toplanan paralar gittiği gibi biz milli bütçeden harcayarak oraları ayağa kaldırdık. Edremit ilçesini adeta biz adeta denize nazır bir ilçe olarak inşa ettik.

‘SUUDİ ARABİSTAN SESİN NE ZAMAN ÇIKACAK’

* Başta Suudi Arabistan, sesin çıkmıyor sesin, ne zaman çıkacak? Ya Abu Dabi yönetimi, bir de oraya katılıp alkış tutuyorlar. Yazıklar olsun. Başlarında kipa olanlar da alkış tutuyor, onlar da alkış tutuyor.

* Bu plana destek veren Arap ülkeleri Kudüs’e ihanet ediyor.

Ayrıntılar geliyor…