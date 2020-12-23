Erdoğan’dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Erdoğan, asgari ücrete ilişkin “Gönlünüzden geçen rakam nedir?” sorusunu, “Belli bir yere gelsin ondan sonra cevap vereceğiz” diyerek yanıtladı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, önümüzdeki hafta Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başkanlığında son kez toplanacak ve 2021 yılında uygulanacak asgari ücrete karar verilecek.

BAHÇELİ SORUSUNU YANITSIZ BIRAKTI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘HDP kapatılsın’ talebine ilişkin düşünceleri sorulan Erdoğan, soruyu yanıtsız bıraktı. Muhabire teşekkür eden Erdoğan TBMM’den ayrıldı.