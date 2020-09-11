Erdoğan’dan Doğu Akdeniz gerilimine videolu gönderme

Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan Doğu Akdeniz gerilimi sürerken Akdeniz’e kıyısı olan Avrupa Birliği üyesi Yunanistan, Fransa, Malta, İtalya, İspanya, Portekiz ve Rum Kesimi dün Fransa’nın Korsika adasında bir araya geldi.

Zirve sonrasında yayınlanan ortak metninde, “Türkiye’yle diyaloğa geçilmesinde ilerleme sağlanamaması ve Türkiye’nin tek taraflı faaliyetlerini sonlandırmaması halinde Avrupa Birliği ilave kısıtlayıcı tedbirler listesi geliştirmeye hazırdır” denildi.

SİZE BÜYÜK GELİRİZ BİZİ YİYEMEZSİNİZ

Zirve ve ardından verilen mesaja Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan videolu bir yanıt geldi.

Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde verdiği bir demece ait videoda “Hazırladığınız bir kurt sofrası var. O kurt sofrasında bizi yemek istiyorsunuz. Kusura bakmayın biz size büyük geliriz. Bizi yiyemezsiniz” ifadeleri yer alıyor.