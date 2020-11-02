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Erdoğan’dan Elif’e geçmiş olsun mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, enkazdan 65 saat sonra kurtarılan üç yaşındaki Elif ile ilgili yaptığı paylaşımda "Seni, kardeşlerin Elzem ve Ezel'i; İdil'i, İnci'yi ve daha birçok evladımızı bizlere bağışlayan Allah'a şükürler olsun. Geçmiş olsun canım yavrum" ifadelerini kullandı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 18:05, 02/11/2020
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İzmir'i vuran 6.9 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan binalardaki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Üç yaşındaki Elif Perinçek felaketin 65'inci saatinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde görevli itfaiyeci onbaşı Muammer Çelik tarafından kurtarıldı.

“BİLİNCİ AÇIK, CİDDİ BİR KAS EZİLMESİ YOK”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elif’in bilincinin açık, ciddi bir kas ezilmesi ya da kırığının olmadığını duyurmuştu.

Bakan Koca, “Enkaz altında uzun süre hareketsiz kaldığı ve sıkıştığı için yoğun bakımda takip ediliyor. İki ablasının da durumu iyi” ifadelerini kullanmıştı.

ERDOĞAN: GEÇMİŞ OLSUN CANIM YAVRUM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Elif’in el salladığı hastanedeki görüntüsüyle birlikte geçmiş olsun mesajı paylaştı.

Erdoğan paylaşımında “Seni, kardeşlerin Elzem ve Ezel’i; İdil’i, İnci’yi ve daha birçok evladımızı bizlere bağışlayan Allah’a şükürler olsun. Geçmiş olsun canım yavrum” dedi.

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