Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dönem birincisinin bir ödülü olması lazım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da düzenlenen Hakim ve Savcı Kura Töreni’ne video konferans yöntemiyle katıldı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’den bilgi aldıktan sonra bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

İnsanlığın varoluş mücadelesinin en temel unsuru adalettir. Buna inanmayan kimsenin bu mesleği hakkı ile yapması mümkün değildir. Unutmayınız, hakim ve savcının asıl murakıbı kendi vicdanıdır. Kendi vicdanında ahlaka ve adalete sahip olmayanların kağıt üzerindeki kararlarının bir önemi yoktur.

“ŞAN ŞÖHRET PEŞİNDE İSENİZ YANLIŞ MESLEĞİ SEÇTİNİZ”

Vasat bir kanunla hakim ve savcılar adaleti tesis edebilir. Ama vicdanı olmayan hakim ve savcıların elinde kanunlar birer zulüm aracına dönüşebilir. Evlatlarınıza bırakacağınız en önemli miras, tertemiz bir isim olacaktır. Çok para kazanmak isteyen varsa yanlış mesleği seçtiğini bilmelidir. Şan, şöhret peşinde olan varsa o da yanlışı mesleği seçmiştir.

ERDOĞAN: DÖNEM BİRİNCİSİ İSTEĞİ YERE ATANMALI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kura çekimi sırasında Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’le birlikte kürsüye çıkan dönem birincisinin istediği yere atanması gerektiğini söyledi. Bakan Gül ise gülerek şu an böyle bir şeyin mümkün olmadığını söyledi.