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Erdoğan’dan katılımcılara alkış tepkisi: Eskiden salonlar inlerdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin il kongresinde yaptığı konuşmada kendisini alkışlamayan kalabalığa tepki gösterdi. Erdoğan konuşmasının bir bölümünde ise prompter'a takıldı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 19:45, 22/11/2020
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Isparta, Burdur, Gümüşhane, Kastamonu ve Sinop 7. olağan il kongrelerine Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katılımında yaptığı konuşma sırasında prompter’a takıldı.

Prompter’ın akışının hızlı olduğu ve yetişemediği anlaşılan görüntülerde, konuşmaya ara veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, yanındaki danışmanlara “Şunu” diye seslendiği sırada duraksadı ve yüzünü ekşitti.

Konuşmasının sonunda alkışlamayan kalabalığa sitem eden Erdoğan, “Eskiden Gümüşhane’nin, Burdur’un, Isparta’nın salonları sürekli olarak alkışlarla inlerdi. Dolayısıyla bunu her an görmek, yaşamak arzusu içerisindeyiz” dedi.

DAHA ÖNCE DE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Erdoğan, geçtiğimiz günlerde katıldığı Tekirdağ Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde de vatandaşlara tepki göstermişti.

Konuşmanın ardından gerçekleştirilen kurdele kesme merasimi sırasında açılışa katılan diğer kişilere seslenen Erdoğan, “Hazır mıyız?” demiş beklediği alkışı alamayınca da, “Ne o ya? Ölü toprağı serilmiş üstünüze. Allah Allah” sözleriyle tepki göstermişti.

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AKP Burdur canlı Cumhurbaşkanı Gümüşhane Isparta Kastamonu Recep Tayyip Erdoğan Sinop TAyyip Erdoğan Tekirdağ
Yayınlanma Tarihi:19:42,
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