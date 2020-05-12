Erdoğan: Halkımızı bu sürece hazırlamalıyız

AKP MYK toplantısına video konferansla katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantı öncesi kameraların karşısına geçti. “Herhangi bir olumsuzluk yaşamamak için dört gün sokağa çıkma kısıtlaması getirdik” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

* Yeni hasta sayısı, ölüm sayısı, yoğun bakım ve solunum cihazına bağlı hasta sayısı bakımından olumlu bir çizgide ilerliyoruz. Salgınla mücadelemizi başarıyla sürdürüyoruz.İnsanımızın hayatını kolaylaştırıyoruz

* Uzunca bir süre maske takmak, kurallara uyarak yaşamak zorundayız. Halkımızı psikolojik ve fiili olarak bu sürece hazırlamalıyız.

* Her alanda hazırlıklarımızı yaparak, belki birkaç ay, belki birkaç yıl sonra başlayacak bu tartışma ve dönüşüm sürecini en iyi şekilde karşılamalıyız

* Salgın döneminde yaşananlar, sağlık alanında yaptıklarımızın önemi bile atılan iftiraların altının ne kadar boş olduğunu göstermektedir.

* Muhalefet böyle bir dönemde dahi darbe çığırtkanlığı yapıyor. Karanlık bir yapı ile karşı karşıyayız. Meydanı bu faşist zihniyete bırakmayacağız. Her yalanı, her iftirayı anında cevaplamanın yanında vizyonumuzu, davamızı anlatarak bu kesimi en azından ortada bir yere getirmeliyiz.