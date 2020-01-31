Erdoğan’dan kritik telefon görüşmesi!

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, &#8220;Görüşmede, sözde &#8216;yüzyılın anlaşması&#8217; olarak sunulan plana ilişkin görüş alışverişinde bulunulmuş ve Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin Filistin davasına desteğini ifade etmiştir&#8221; denildi. DHA. İLGİLİ HABERErdoğan&#039;dan Arap ülkelerine sert tepki: Sesiniz ne zaman çıkacak?. . aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/erdogandan-kritik-telefon-gorusmesi-2-5600134","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/erdogandan-kritik-telefon-gorusmesi-2-5600134","pageType":"yazi","pageIdentifier":5600134,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"gundem","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Erdou011fan&#8217;dan kritik telefon gu00f6ru00fcu015fmesi!"});aip('newsArticle', {"identifier":5600134,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/erdogandan-kritik-telefon-gorusmesi-2-5600134/","headline":"Erdou011fan&#8217;dan kritik telefon gu00f6ru00fcu015fmesi!","articleBody":"","articleSection":"gundem","keywords":"["AKP","CHP","Cumhurba\\u015fkan\\u0131","deprem","Filistin","\\u0130srail","Kemal K\\u0131l\\u0131\\u00e7daro\\u011flu","Recep Tayyip Erdo\\u011fan","Suudi Arabistan","TAyyip Erdo\\u011fan","T\\u00fcrkiye"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2018/03/sondakika-20180305.jpg","author":"marar","dateCreated":1580483213,"datePublished":1580483213,"dateModified":1580483519,"info":"{"seo_news":"false"}"});