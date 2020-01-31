Erdoğan’dan kritik telefon görüşmesi!

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, “Görüşmede, sözde ‘yüzyılın anlaşması’ olarak sunulan plana ilişkin görüş alışverişinde bulunulmuş ve Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin Filistin davasına desteğini ifade etmiştir” denildi. DHA

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