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Erdoğan’dan Kuzey Marmara Otoyolu’nda test sürüşü!

Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi Açılış Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, burada test sürüşü gerçekleştirdi.

21:50 -
Haberler Gündem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi Açılış Töreni’ne katıldı.

Burada halka hitap eden Erdoğan açılış kurdelesini kesti. Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesiminde test sürüşü gerçekleştirdi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, test sürüşüne ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Cumhurbaşkanımız RTErdogan, bugün hizmete açılan Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi’nde ilk sürüşü yaparken Rizespor – Alanyaspor maçının son anlarını takip etmeyi de ihmal etmedi” ifadesini kullandı. (İHA)

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