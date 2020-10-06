Erdoğan’dan Macron’a sert sözler: Sen kimsin ki…

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Camiler ve Din Görevlileri Haftası programında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İslam, bugün tüm dünyada kriz içinde olan bir din, bunu sadece ülkemizde görmüyoruz” diyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a sert sözlerle yanıt verdi.

“Müslümanlara saldırmak Avrupalı siyasetçilerin başarısızlıklarını perdelemek için kullandıkları en önemli araçlardan biri haline gelmiştir” diye Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

– Irkçılık ve İslam düşmanlığıyla yüzleşmek yerine hedef saptıranlar, en büyük kötülüğü kendi toplumlarına yapmaktadır. Macron’un Müslümanların yoğunlukta olduğu bir şehirde yaptığı ‘İslam krizde’ açıklaması, saygısızlıktan öte açık bir provokasyondur.

– Kendisinden artık sömürge valisi gibi davranmak yerine, sorumlu bir devlet adamı gibi hareket etmesini bekliyoruz. Fransız Devlet Başkanı olarak İslam’ın yapılandırılmasından bahsetmesi hadsizliktir, edepsizliktir.

“BU İŞİ BİLMİYORSUN” DEDİM

– Aslında Macron Fransa ve Fransız toplumunun içinde bulunduğu krizi perdelemek istiyor. Bize ve inancımıza yönelik hürmetsizliği asla sineye çekemeyiz. Özellikle de hakkın hatırını üç günlük dünya hayatında feda etmeyiz. Devlet başkanları insanların kutsalları ile ilgili konularda söz söylerken kılı kırk yarmalıdır.

– Macron'un da çok fazla dikkat etmesi gerekiyor. Bunu defalarca kendisine söyledim, “Bu işi bilmiyorsun” dedim. Kendisinin artık sorumlu bir devlet adamı gibi davranmasını bekliyoruz. Yurt dışındaki kardeşlerimize asla içlerine kapanmamalarını telkin ediyoruz.