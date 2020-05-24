Erdoğan’dan Mehmetçiğe bayram telefonu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki kuvvet komutanlarıyla, Zeytin Dalı ve İdlib’deki faaliyetlerde önemli görevler alan 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı personeliyle bayramlaştı.

GÖZLERİNİZDEN ÖPÜYORUM

Akar’ı telefonla arayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mehmetçiğe hitap ederek, bayramlarını kutladı: Corona virüsü belasından kurtularak nice bayramlara Rabbim bizleri kavuştursun inşallah. Gerek terörle mücadelede gerek Barış Pınarı Harekatında gerekse Afrin’de, İdlib’de ortaya koyduğunuz kahramanca mücadeleyi asla milletimiz unutmayacaktır. Ben, sizleri gözlerinizden öpüyorum. Bayramınızı tekrar tebrik ediyorum. İnşallah bundan sonraki bayramları koronavirüs belasından kurtulmuş olarak kutlamayı Rabbim bizlere nasip etsin diyor, sizleri özellikle selamlıyor, Rabb’im güç, kuvvet versin diyorum. (İHA)