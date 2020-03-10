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Erdoğan’dan Moskova’daki zirve görüntüleriyle ilgili ilk yorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisini ve Türk heyetini beklettiği iddiasıyla servis edilen videoya Brüksel dönüşünde yanıt verdi. "Her ülkenin medyasında maalesef bu tür fevri örnekler yer alabiliyor" ifadelerini kullanan Erdoğan,"Ancak Türkiye ve Rusya ilişkileri bu tür medyatik manipülasyonlara kurban edilemez. Arkadaşlarımız konuyla ilgili bütün muhataplarıyla görüştüler" dedi.

14:07 -
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Erdoğan’dan Moskova’daki zirve görüntüleriyle ilgili ilk yorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel dönüşünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Erdoğan’ın açıklamaları şöyle:

*Her ülkenin medyasında maalesef bu tür fevri örnekler yer alabiliyor. Ancak Türkiye ve Rusya ilişkileri bu tür medyatik manipülasyonlara kurban edilemez.

*Arkadaşlarımız konuyla ilgili bütün muhataplarıyla görüştüler. Herhangi bir kastın kesinlikle söz konusu olmadığını, kendilerinin de bu tutumdan ciddi manada rahatsız olduklarını ifade ettiler.

*Rutin bir sürecin bile birilerince manipüle edilerek farklı noktalara çekilmeye çalışılması buradaki kötü niyeti gösteriyor aslında. Nitekim bizim medyaya görüntü vereceğimiz Putin’in çalışma ofisi bir uçta, biz ise öbür uçtan geliyoruz. O bu uçtan çıkana kadar, biz de bulunduğumuz yerden çıkana kadar buluşma noktası gibi orta noktada buluşuyoruz.

*Bazıları da buradan art niyetli çıkarımlar yapmaya çalışıyorlar. Sayın Putin bizi arabaya kadar uğurladı. Tabi niyet kötü olunca bunu yazmıyorlar, göstermiyorlar.

Cumhurbaşkanı kurban Moskova Putin Recep Tayyip Erdoğan Rusya söz TAyyip Erdoğan Türkiye
Son güncelleme: 14:18 10.03.2020
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