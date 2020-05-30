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Erdoğan’dan şehitler için başsağlığı mesajı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır’da şehit olan polis memuru Atakan Arslan ile Hakkari’de çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Uğur Bora ve Piyade Er Mehmet Günay’a Allah’tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

21:46 -
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Erdoğan’dan şehitler için başsağlığı mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

* Diyarbakır'da silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memurumuz Atakan Arslan ile Hakkâri'de çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Uğur Bora ve Piyade Er Mehmet Günay'a Allah'tan rahmet, ailelerine, sevenlerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekânları cennet olsun.

* Ülkemize yönelik terör tehdidi sona erene, son terörist etkisiz hale getirilene kadar terörle mücadelemiz kesintisiz ve kararlı bir şekilde devam edecektir.

* Rabbim kahraman güvenlik güçlerimizin yardımcısı olsun.

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Son güncelleme: 21:47 30.05.2020
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