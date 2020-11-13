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Son dakika… Erdoğan’dan sosyal mesafe ikazı: Anlıyorum üşüyorsunuz ama…

Partisinin Tekirdağ İl Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal mesafeye uymayanları ikaz etti: Bu kadar sandalye varken ayakta ve sıkışık duruyorsunuz? Anlıyorum, 'Üşüyoruz' diyorsunuz ama yine de sosyal mesafeye dikkat edelim.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 15:55, 13/11/2020
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Son dakika… Erdoğan’dan sosyal mesafe ikazı: Anlıyorum üşüyorsunuz ama…

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Tekirdağ İl Kongresi’ne katıldı. Erdoğan, ikindi ezanın okunmasıyla konuşmasına ara verdi.

Mitinge katılanların slogan atmaya devam etmesi üzerine E‪rdoğan “Bu kadar sandalye varken ayakta ve sıkışık duruyorsunuz? Sosyal medyaya dikkat etmiyorsunuz. Anlıyorum, ‘Üşüyoruz’ diyorsunuz ama yine de sosyal mesafeye dikkat edelim” şeklinde uyarıda bulundu. Bu sırada bir katılımcının “Başkanım sizin için her şeye değer” diye bağırması açık havada yankılandı.

AKP Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son dakika TAyyip Erdoğan Tekirdağ
Yayınlanma Tarihi:15:54,
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