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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘Suriye’ mesajı: Ya temizlenir ya da kendimiz yaparız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reyhanlı Barajı'nın açılış töreninde konuştu. Erdoğan, "Suriye'de halen var olan terör bölgeleri ya bize söz verildiği şekilde temizlenir ya da biz gider bunu kendimiz yaparız" dedi.

14:58 -
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘Suriye’ mesajı: Ya temizlenir ya da kendimiz yaparız

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Reyhanlı Barajı, Afrin Çayı Davutlar Regülatörü ve Derivasyon Kanalı, Tahtaköprü Barajı Yükseltilmesi ve Hatay İçme Suyu Arıtma Tesisi Açılış Töreni’ne Vahdettin Köşkü’nden canlı bağlantıyla katıldı.

Erdoğan’ın açıklamaları:

* Suriye’de halen var olan terör bölgeleri ya bize söz verildiği şekilde temizlenir ya da biz gider bunu kendimiz yaparız.

* Terör örgütlerine ve onları kullanan güçlere ses çıkarmayanların konu Türkiye olunca her türlü ahlaki ilkeyi, hakkı, hukuku bir kenara bırakmaları, bizi yolumuzdan döndürememiştir, döndüremeyecektir.

* Güney sınırımızda istikrar sağlanana kadar sahada aktif bir şekilde yer almayı sürdüreceğiz.

*İdlib’de yeni bir insanlık trajedisi yaşanmasına yol açacak hiçbir adımı asla kabul etmeyeceğiz.

* Hiç kimse kusura bakmasın, bu ülke ve bu millete husumet besleyenleri rahatsız etmeyi sürdüreceğiz.

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Son güncelleme: 15:03 03.10.2020
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