Erdoğan’dan terör mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Başbakanı Mustafa Kazımi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirdikleri baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

TÜRKMEN BAKAN KARARINA TEBRİK

“İki komşu ülke olarak ilişkilerimizi her alanda geliştirmekte kararlıyız” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

*2020 başta corona virüsü salgını olmak üzere çeşitli imtihanlarla karşı karşıya kaldığımız bir yıl oldu.

*Gerek salgınla mücadelede, gerek güvenliğin tesisi, gerekse siyasi sıkıntıların aşılması noktasında Iraklı kardeşlerimize destek verdik. Komşumuz Irak'ın siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün korunmasına, istikrar ve güvenliğine atfettiğimiz önem herkesin malumudur.

*Irak'ın yeniden imarı çerçevesinde de her türlü katkıyı yapmaya hazırız. Mezhebi veya etnik hiçbir ayrım yapmadan Türkmen'i, Kürt'ü, Arap'ı, Şii'si ve Sünni'siyle Irak halkının tamamını öz kardeşimiz olarak görüyoruz.

*Irak Hükûmeti'nin de kapsayıcı ve kuşatıcı politikalarla tüm Irak halkının huzurunu temin edeceğine inanıyoruz. Başbakan Kazımi'nin uzun bir sürenin ardından Irak Kabinesi'nde tekrar bir Türkmen bakana yer vermesi, bu inancımızı pekiştirmiştir. Sayın Başbakanı milletimiz ve Irak Türkmenleri için oldukça anlamlı bu kararından dolayı bir kez daha tebrik ediyorum.”

“OPERASYONLARI TAKDİRLE KARŞILIYORUZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Kazımi ile ortak düşman DEAŞ, PKK ve FETÖ terör örgütleriyle mücadeleyi sürdürmeyi kararlaştırdıklarının altını çizerek, “Bu alanda Türkiye-Irak arasında iş birliğinin artırılması hususundaki görüş birliğimizi teyit ettik. Burada bir kez daha ifade etmek isterim ki; ne Türkiye'nin ne Irak'ın ne de Suriye'nin geleceğinde bölücü teröre asla yer yoktur. Bölücü örgüt sivilleri hedef alan saldırılarıyla vahşi yüzünü göstermiş, kimlere hizmet ettiğini tekrar ortaya koymuştur” ifadelerini kullandı.

Dün yaşanan terör eylemlerinin ise bölücü örgütün Suriye uzantısının Irak'ın güvenliğine de açık bir tehdit oluşturduğunu gözler önüne serdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı;

“Bölgemiz terörün başını tamamen ezmeden huzura kavuşamayacaktır. Bu bakımdan Irak makamlarının PKK'ya karşı yürüttüğü operasyonları takdirle karşılıyoruz. Türkiye olarak biz de meşru müdafaa hakkımız çerçevesinde Iraklı kardeşlerimize destek sağlıyoruz. Bölgemize kan, gözyaşı ve yıkımdan başka bir şey getirmeyen bu katil sürülerinin kökünü kurutana kadar da mücadelemizi sürdüreceğiz.”

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