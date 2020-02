Erdoğan’dan Trump’ın ‘İdlib konusunda birlikte çalışıyoruz’ açıklamasına yanıt

Erdoğan’ın kendisine yöneltilen sorulara verdiği yanıtlar şöyle:

KAVALA’YA YENİDEN GÖZALTI

*İşine gelen yargının verdiği olumlu karara, ‘Yargı iyi karar verdi.’ derken, işlerine gelmeyen karar için niçin yargıyı eleştirme yoluna gidiyorlar. Yargı bir kısmını tahliye etti, Kavala ile ilgili de bu kararı verdi. Saygı duymaları lazım

TRUMP’IN AÇIKLAMASINA YANIT

*Her an her türlü dayanışmamız olabilir. Bir gece ansızın gelebiliriz. Geldiğimizde adıyla sanıyla geliriz.

İDLİB HAREKATI

*Arkadaşlarınızın yaptığı görüşmelerde bana böyle bir şey gelmiş değil. Rusya bu tür kötü senaryoların içinde yer alacağına inanmıyorum.