Erdoğan’ın atadığı isimden skandal sözler: Darbecilere sahip çıkalım

Türk Tarih Kurumu Başkanı Ahmet Yaramış, Afyon Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada “Darbe teşebbüsüne karışmış, pişman olmuş nedamet duyan kişilere de sahip çıkmamız, onları bu toplumun içine dahil etmemiz, kazanmamız gerekiyor. Tarihte biliyorsunuz birçok darbe girişimi oldu. Bu darbelerin topluma vermiş olduğu zararı azaltmak için zaman içinde nedamet duyan, pişmanlık duyan insanları da bizim kazanmaya çalışmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçen nisan ayında Türk Tarih Kurumu Başkanı olarak atanan Ahmet Yaramış’ın skandal sözlerinin yer aldığı video sosyal medyada hızla yayıldı.

“ONU O KOLTUKTA TUTANIN SAMİMİYETİNE İNANMAM”

Eski AKP milletvekili Mehmet Metiner, Ahmet Yaramış’a çok sert tepki gösterdi: Bu adam Türk Tarih Kurumu Başkanı. Afyon Üniversitesi’nde yaptığı konuşmaya bakın. Darbe teşebbüsüne karışmış ama pişman olmuş FETÖ’cüleri affedip kucaklamamızı salık veriyor. FETÖ ile bu adamlarla mı mücadele edeceğiz? O koltukta onu tutanın samimiyetine asla inanmam.





“DERHAL GÖREVDEN ALINMALI”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kuzeni gazeteci Cengiz Er de Ahmet Yaramış'ın derhal görevden alınması gerektiği çağrısını yaptı: Türk Tarih Kurumu Başkanı olmuş ama FETÖ'nün 40 yıllık tarihini bilmiyor ne yazık ki. Hiç pişman olan bir FETÖ'cü gördünüz mü? Şehitlerimizin ruhunu inciten bu adam bence derhal görevden alınmalıdır.





“DEVLETİN HAİNLERİ AFFETME YETKİSİ YOKTUR”

Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde danışmanlığını yapan Abdülkadir Özkan ise “Bu adam o koltukta oturmaya devam ettiği sürece kimse FETÖ ile mücadeleden söz etmesin! Tanklarla insanları paramparça eden, 251 kişiyi katleden, darbeye sebep olan, aracılık eden, sempati duyan, alkışlayan hainleri devletin affetme yetkisi yoktur, olamaz!” ifadelerini kullandı.