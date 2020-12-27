Erdoğan’ın avukatı hakkında şok iddia

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret edildiği gerekçesiyle re'sen yürütülen soruşturmalar ve açılan davalara ilişkin, ilgili mahkeme tarafından gönderilen tebligatın, Cumhurbaşkanı’na değil de vekâletnameleri olmadığı halde avukatlarına gönderilmesini Meclis gündemine taşımıştı.

Karara bağlanan bir örnek davayı da kamuoyuyla paylaşan CHP'li Başarır, söz konusu örnek davada, dosyada vekâletnamesi bulunmadığı halde Cumhurbaşkanı avukatı sıfatıyla görünen Ahmet Özel'in haksız, hukuksuz ve usulsüz bir şekilde 4 bin 80 TL vekalet ücreti aldığına dikkat çekti.

SONRADAN VEKALETNAME VERDİ

Davalının avukatı olan Oğuzhan Cenan, dava dosyasında vekâletnamesi bulunmayan Ahmet Özel'in, Avukatlık Uyap Sistemi üzerinden karara bağlanan davaya vekâletname vermek için 26.12.2020 tarihinde saat 15.55'de vekalet pulu ve harcı yatırdığını tespit etti. CHP'li Başarır, “Cumhurbaşkanı avukatı Ahmet Özel, davada vekâletnamesi olmadığı halde kendisine verilecek olan 4 bin 80 TL'lik avukatlık ücretini ‘ben hak etmedim bu parayı, o nedenle almayacağım' diyerek tüm kamuoyundan özür dilemek yerine kurnazlık yaparak karara bağlanmış davaya vekâletname sunmuştur. Sırf 4 bin 80 TL'lik vekâletname ücretini almak için tüm halkımızı, adaleti kandırma yoluna gitmiştir. Bu bir sahteciliktir. Özrü kabahatinden büyüktür. Bu bir suçtur ve kapatılamaz” dedi.

Başarır “2014 yılından bu zamana kadar Cumhurbaşkanına hakaretle ilgili 63 bin 41 kişiye soruşturma açıldı. Açılan bu soruşturmalardan 9 bin 554 kişi mahkûm oldu. Kim bilir kaç davada bu usulsüz işlem yapıldı?” diye sordu.