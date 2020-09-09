Erdoğan’ın ‘ayakta yolcu alınmayacak’ açıklamasının ardından Konya Valiliği’nden dikkat çekici karar

Konya İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından corona virüsüyle mücadele kapsamında alınan yeni kararlar açıklandı. Valilik, minibüs/midibüsler ile koltuk kapasitelerinde herhangi bir seyreltme ve kaldırılma yapılmayan otobüsler gibi iç hacim bakımından fiziki mesafe kurallarının uygulanamayacağı şehir içi toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyeceğini duyurdu.

AYAKTA YOLCU TAŞINABİLECEĞİ DEĞERLENDİRİLDİ

Valilik açıklamasının devamında toplu taşımada kullanılan; tramvay, körüklü ve solo otobüslerde ise ayakta yolcu taşınabileceği değerlendirilerek, güvenli mesafe kurallarına uymak ve maske kullanmak koşuluyla, tramvay, körüklü ve solo otobüslerde ruhsatlarında belirtilen ayakta yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50’si oranında yolcu alınabileceği duyuruldu.

Valilik ayrıca bu araçlarda ayakta alınabilecek yolcu sayısını belirtir levha/tabela herkesin görebileceği şekilde asılacağını ve ayaktaki yolcuların durabileceği yerlerin fiziki olarak işaretlenmek suretiyle belirleneceğini açıkladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AYAKTA YOLCU ALINMAYACAK DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Eroğan dün gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, “Vaka ve vefat sayılarındaki kısmi yükselişten derin üzüntü duyuyoruz. Vatandaşlarımızdan temizlik, maske, mesafe kurallarına sıkı bir şekilde riayet etmelerini bekliyoruz. Ayrıca her ilimizde ihtiyaca göre tedbir alıyoruz. Toplu taşımada tüm illerimizde ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir. Esnek ve kademeli mesai usullerinin yaygın şekilde tatbiki sağlanacaktır. Bu çerçevede kafe ve restoranlar kurallara uygunluk bakımından çok daha sıkı şekilde denetlenecektir” ifadelerine yer vermişti.

KONYA EN ÇOK VAKANIN GÖRÜLDÜĞÜ İLLER ARASINDA

Corona virüsü vaka sayıları artan kentleri açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ”Son hafta günlük hasta sayısı en çok artan illerimiz; Van, Karaman, Erzincan, Çankırı ve Kayseri. Ağır hasta sayısı en çok olan illerimiz; İstanbul, Ankara, Konya, Erzurum ve Yozgat. Tedbirlere birlikte uyarak başarılı olabiliriz. Birlikte tedbirli olalım” ifadelerini kullanmıştı.