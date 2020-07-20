Erdoğan’ın kuzeni gazeteci Cengiz Er: Allah bu mahalleye de medyasına da akıl, fikir versin

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kuzeni, gazeteci Cengiz Er, TRT’nin 15 Temmuz özel yayınında, “Bir FETÖ gitti, bin FETÖ geliyor” diyen Prof. Ali Köse'ye sözleri nedeniyle sosyal medya hesabı üzerinden destek verdi.

“O TWEEETİ KALDIRDIM”

Cengiz Er, bu paylaşımının ardından ardından kendi mahallesi tarafından hedef alındığını duyurdu. Mesajını silmek durumunda kaldığını belirten gazeteci Cengiz Er, “Prof. Ali Köse’nin TRT Haber’de FETÖ ile ilgili ses getiren sözlerine destek verdiğim için açıktan ve özelden isimlerini verdiğim gruplarca yoğun saldırıya maruz kaldım. O tweetimi kaldırdım. Allah bu mahalleye de medyasına da akıl fikir versin. Ne haliniz varsa görün” ifadelerini kullandı.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Köse, TRT’nin 15 Temmuz özel yayınında “Bir FETÖ gitti, bin FETÖ geliyor” demişti. Prof. Dr. Ali Köse, bu sözlerinin ardından tarikatlar tarafından hedef alınmıştı.