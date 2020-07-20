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Erdoğan’ın kuzeni gazeteci Cengiz Er: Allah bu mahalleye de medyasına da akıl, fikir versin

 Prof. Ali Köse’nin TRT ekranlarından söylediği "Bir FETÖ gitti, bin FETÖ geliyor"’ sözlerine destek veren Cengiz Er, gelen tepkiler üzerine bu paylaşımını sildiğini duyurarak "Allah bu mahalleye de medyasına da akıl, fikir versin" dedi.

12:50 -
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Erdoğan’ın kuzeni gazeteci Cengiz Er: Allah bu mahalleye de medyasına da akıl, fikir versin

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kuzeni, gazeteci Cengiz Er, TRT’nin 15 Temmuz özel yayınında, “Bir FETÖ gitti, bin FETÖ geliyor” diyen Prof. Ali Köse'ye sözleri nedeniyle sosyal medya hesabı üzerinden destek verdi.

“O TWEEETİ KALDIRDIM”

Cengiz Er, bu paylaşımının ardından ardından kendi mahallesi tarafından hedef alındığını duyurdu. Mesajını silmek durumunda kaldığını belirten gazeteci Cengiz Er, “Prof. Ali Köse’nin TRT Haber’de FETÖ ile ilgili ses getiren sözlerine destek verdiğim için açıktan ve özelden isimlerini verdiğim gruplarca yoğun saldırıya maruz kaldım. O tweetimi kaldırdım. Allah bu mahalleye de medyasına da akıl fikir versin. Ne haliniz varsa görün” ifadelerini kullandı.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Köse, TRT’nin 15 Temmuz özel yayınında “Bir FETÖ gitti, bin FETÖ geliyor” demişti. Prof. Dr. Ali Köse, bu sözlerinin ardından tarikatlar tarafından hedef alınmıştı.

15 Temmuz AKP Cumhurbaşkanı FETÖ Haber Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya TAyyip Erdoğan TRT
Son güncelleme: 13:02 20.07.2020
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