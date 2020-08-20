Son dakika… Erdoğan’ın ‘müjdeyi’ açıklayacağı yer ve zamanı belli oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı açıklamada, “Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye’de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum” ifadelerini kullanmıştı.

İSTANBUL’DA SAAT 15.00’DA AÇIKLAMA YAPACAK

Bu açıklamanın ardından Türkiye, Erdoğan’ın yarın açıklayacağı müjdeye kilitlendi. Müjdenin Karadeniz’de doğalgaz rezervi bulunduğuna ilişkin olması beklenirken, açıklamanın yeri ve saati de belli oldu. Erdoğan’ın açıklamayı yarın saat 15.00’da İstanbul’da yapacağı belirtildi. DHA

İLGİLİ HABER 'Müjde' Karadeniz gazı mı? Karadeniz'de enerji potansiyeli nasıl?