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Erdoğan’ın YKS yayınının yoruma kapatılması sosyal medyada gündem oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın YKS'ye girecek adaylarla yaptığı canlı yayın esnasında öğrencilerden gelen bazı mesajlar sonrası yayın yoruma kapatıldı. Yaşanan bu gelişme sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

21:02 -
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Erdoğan’ın YKS yayınının yoruma kapatılması sosyal medyada gündem oldu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan YKS öncesi video konferans yöntemiyle gençlerle bir araya geldi.

Sınavla ilgili değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, “Yeni tarih, belirsizliğe karşı bir tedbir olarak tespit edilmiştir. Sınav tarihi 27-28 Haziran olarak belirlendi. Böylece ilk tarihe göre hazırlık yapan öğrencilerin gereksiz yere yaklaşık bir ay daha sınav stresi yaşamalarının önüne geçildi” ifadelerini kullandı.

YAYIN YORUMA KAPATILDI

Sınav tarihinin değişmesine karşı çıkan öğrenciler, canlı yayında birçok yorumda bulundular. Bunun üzerine Erdoğan’ın YKS yayını yoruma kapatıldı.

Yaşanan bu gelişmenin ardından birçok öğrenci bu kez Twitter’a girerek mesaj atmaya devam etti ve YKS yayını kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Son güncelleme: 21:05 26.06.2020
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