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Eren Erdem’den Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebine yanıt

Eren Erdem, hakkında verilen 4 yıl 2 ay hapis cezasının Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından onanmasının istenmesine yanıt verdi. Erdem yanıtında, "Çöken davada Yargıtay savcısı onama istemiş. Normaldir, konuşmaya; adaleti savunmaya devam ediyorum" ifadelerini kullandı. Erdem'in avukatı Onur Cingil ise, söz konusu talebin 2 ay önce tebliğ edildiğini ve kendilerinin de 1 buçuk ay önce tebligata itiraz ettiklerini kaydetti.

14:36 -
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Eren Erdem’den Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebine yanıt

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, kapatılan Karşı gazetesine yönelik davada yargılanan Eski CHP Milletvekili Eren Erdem’e, “silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek” suçundan verilen 4 yıl 2 ay hapis cezasının onanması istendi.

“ADALETİ SAVUNMAYA DEVAM EDİYORUM”

Konuyla ilgili haberi sosyal medya hesabından paylaşan Eren Erdem, savcılığın talebine şu ifadelerle yanıt verdi:

* Sadece bir ‘gizli tanık’ ifadesiyle açılan ve duruşmada gizli tanığın; ‘hükümet bana Eren Erdem'e iftira atmayı telkin etti, Mustafa Varank'ın adamı savcıyı ayarladı” demesiyle çöken davada Yargıtay savcısı onama istemiş. Normaldir, konuşmaya; adaleti savunmaya devam ediyorum…

AVUKAT CİNGİL: ESKİ HABER YENİDEN SERVİS EDİLDİ

Erdem’in avukatı Onur Cingil ise, konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Avukat Cingil, söz konusu talebin 2 ay önce tebliğ edildiğini ve kendilerinin de 1 buçuk ay önce tebligata itiraz ettiklerini sosyal medya hesabından duyurdu.

Cingil söz konusu paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi:

* Bugün ilk olarak hükümete yakın yayın organlarında çıkan ‘Eren Erdem hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı onama istedi’ haberleri 2 ay önce tarafımıza tebliğ edilen ve 1 buçuk önce de cevap verilen tebliğname ile ilgilidir. O tarihlerde bu konu gündemde de yer almıştır.

“HABERİN TEKRAR ORTAYA ATILMASI MANİDAR”

* Haberin neden tekrar ortaya atıldığını anlamamakla birlikte manidar bulmaktayız!

* Korona sebebiyle Yargıtay faaliyete ara vermişken(!) Maksatlıca bu haberleri çıkaranlara sözümüz: @erenerdemnet
SUÇSUZDUR! MASUMİYETİ SÜREÇ SONUNDA TESCİLLENECEKTİR. Bunu ülke kamuyu da bilmektedir!

Avukat Eren Erdem Haber Hükümet korona sosyal medya söz Terör Yargıtay
Son güncelleme: 14:56 25.04.2020
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