‘Erkek yerini bilsin’ akımı sosyal medyada gündem oldu

Sosyal medyada, yıllardır kadınlar için söylenen cinsiyetçi ifadelere dikkat çekmek amacıyla yeni bir akım başlatıldı.

‘Erkek yerini bilsin‘ hashtagi ile başlatılan akıma, binlerce kişi destek verdi. Akıma göre, yıllardır kadınları ötekileştiren, şiddet olaylarında kadınların da rolü varmış algısı yaratan, ‘o saatte orada ne işi vardı’, ‘mini etek giymese başına bunlar gelmezdi’, ‘rızası vardı’ şeklindeki söylemler, erkeklere uyarlanmaya başladı.

Sosyal medyada günün konusu olan akıma ünlü isimler ve belediyeler de dahil oldu.

HER ŞEY O TWEET’LE BAŞLADI

Her şey müzisyen Gaye Su Akyol’un ‘ruging’ adlı bir kullanıcının, ‘kocam isterse çalışabilir’ tweet’ini alıntılamasıyla başladı. Akyol, o tweet’in üzerine ‘plajda üstsüz erkek perdesiz eve benzer. Ya satılıktır ya kiralık’ diye yazmasının ardından ‘#erkek yerini bilsin‘ akımı da başlamış oldu.

İşte o tweet’lerden bazıları:

ŞİŞLİ BELEDİYESİ: ERKEKLERİ KORUMAK İÇİN PEMBE OTOBÜS

* Erkekleri her türlü tehlikeden korumak amacıyla ürettiğimiz Pembe Otobüsler çok yakında Şişli’de!

* Erkekler tıraş bıçaklarını siyah poşetle taşımalı ben görmek zorunda mıyım onların tıraşını.

* Kes sesini. Erkek gibi dırdır yapma.

DATÇA BELEDİYESİ: YARISI ERKEK PERSONEL

* Erkeğin toplumdaki yerini güçlendirmek için pozitif ayrımcılık uyguluyor, personelimizin en az yarısının erkek olmasını hedefliyoruz.

* Erkek dediğinin karnından sıpayı, sırtından sopayı eksik etmeyeceksin.

* Senin babana abine yapılsa hoş mu?

* Bir kadın isterse kocasına kuma getirebilir.

MUDANYA BELEDİYESİ: TEKNEDE ERKEK UĞURSUZLUKTUR

* Teknede erkek uğursuzluktur.

* Erkek dediğin İstanbul gibi olmalı. Fethi zor, fethedeni tek.

* Panele bir erkek koymamız lazım, yoksa kötü görünecek.

* Gel bakalım şöyle yakışıklı oğlum şu kırmızı kurdeleyi bağlayalım beline.

GAZAPİZM

* Çok iyi akım. Altına mızmızlanan işine baksın.

* Erkekler elinin çamuruyla yönetim işine karışmasınlar.

* Erkek köpek kuyruğunu sallamazsa dişi kovalamaz.

* Kadındır yapar, o adam da kuyruk sallamasaymış.

”ERKEK ÖYLE HERKESİN İÇİNDE KAHKAHA ATMAYACAK”

* Erkek öyle herkesin içinde kahkaha atmayacak.

* Erkek dediğin bu saatte dışarı çıkmaz!

* Erkekler çiçektir.

”EVLENİLECEK ERKEK VAR, EĞLENİLECEK ERKEK VAR”

* Evlenilecek erkek var, eğlenilecek erkek var.

* Öyle bir iki tokat attı diye yuva yıkılır mı oğlum? Her evlilikte olur böyle şeyler. Kadın kocasını döver de sever de.