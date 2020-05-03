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Erken okunan ezan şehri karıştırdı: Lütfen oruçlarınızı açmayın!

Samsun'da iftar saatine 1 saat varken bir camiden ezan sesi yükseldi. Vatandaş erken okunan ezanla şaşkına dönerken, hatasını anlayan cami imamı yaklaşık 7 dakika sonra anons yaparak "Bir hata nedeniyle ezan erken okunmuştur. Lütfen oruçlarınızı açmayınız" diyerek vatandaşları uyardı.

İsmail AKDUMAN / Samsun
19:42 -
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İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesinde bulunan Kefeli Cami’nden iftar saatine 1 saat daha zaman varken akşam ezanı sesi yükseldi. Evlerinde iftar sofrası hazırlığı yapan vatandaşlar erken okunan ezanla şaşkına döndü.

Foto: İHA

Ezanı erken okuduğunu anlayan cami imamı yaklaşık 7 dakika anaons yaparak, “Bir hata nedeniyle ezan erken okunmuştur. Lütfen oruçlarınızı açmayınız” diyerek vatandaşları uyardı.

SORUŞTURMA BAŞLATILACAK

Samsun’da iftara 1 saat kala okunan erken ezanla ilgili İl Müftü Vekili Vedat Başsan açıklama yaptı. Konuyla ilgili soruşturma başlatılacağını belirten Başsan vatandaşlardan özür diledi.

İlçede ezanın merkezi sistemle okunduğunu belirten Başsan, “Maalesef böyle bir talihsizlik yaşadık. İlçede ezanlar merkezi sistemle okunuyor. Büyük Cami müezzinlerimizden birinin dikkatsizliği sonucu bu kaza meydana gelmiştir. Toplumu etkileyen bu kazayla ilgili soruşturma başlatılacaktır. Samsunlulardan özür dileriz” dedi.

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Bayram tatili cami Ramazan Samsun
Son güncelleme: 20:27 03.05.2020
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