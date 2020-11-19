Ermenekli madenciler, haklarını ödemeyen patronun kaçak kömür kamyonunu yakalattı

Karaman Ermenek'te çalıştıkları maden ocağında aylardır maaş ve tazminat haklarını alamadıkları için eylem yapan maden işçilerinin mücadelesi sürüyor.

Madenciler, aylardır haklarını vermesi için çağrıda bulundukları maden ocağı sahibinin kaçak yollarla satışa sunduğu kömür kamyonlarını yakalattı.

Jandarma, maden şirketinin sahibi Hatem ve Fehmi Özbey’e ait kamyona, kömürün kaçak yollarla satışa sunulduğu gerekçesiyle el koydu.

MADEN İŞÇİSİ O ANLARI KAYDETTİ

Kaçak kömür kamyonlarının Jandarma tarafından yakalandığına ilişkin anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden bir maden işçisi, “Şu an da Özbey ailesine ait, kaçak kömür taşıyan kamyon jandarma tarafından yakalandı. Şu an da karakola götürülüyor. İşçilerin hakları ödemeyen hala kömür çalmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.