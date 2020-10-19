Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Ermenek’te madencilere polis ablukası

Karaman Ermenek'te 13 aydır maaş ve tazminatlarını alamayan madenciler Ankara'ya yürümek için 2 günün ardından tekrar harekete geçti. Güneyyurt Meydanı’nda toplanan maden işçileri polis ablukasına alındı.

Müslüm EVCİ
Güncellenme: 14:03, 19/10/2020
Haberler Gündem
Ermenek’te madencilere polis ablukası

2 gün önce Ermenek Kaymakamı ile görüştüklerini ve verilen zamanın dolduğunu belirten Bağımsız Maden İş Sendikası Başkanı Tahir Çetin, “Şu an Vali bey ve Kaymakam bey görüşme halinde. Toplantıdan olumsuz bir karar çıkarsa yürüyüşümüze devam edeceğiz” dedi. Günlerdir maden önündeki bekleyişlerini sürdüren maden işçileri sonuç alamayınca geçtiğimiz hafta Ankara’ya yürümek istemiş ve Jandarma engeli ile karşılaşmıştı.

MADENCİLERE POLİS ABLUKASI

Yaşanan gelişmelerin ardından Ermenek Kaymakamı ile toplantı yapan madenciler eylemlerine 2 gün ara vermişti. Bugün tekrar Güneyyurt Meydanı'nda  toplanarak kaymakamlıktan gelecek yanıtı bekleyen madenciler, polis ablukasına alındı.

“OLUMSUZ BİR KARAR ÇIKARSA YÜRÜYÜŞÜMÜZ DEVAM EDECEK”

Konuya ilişkin Sözcü'ye açıklamalarda bulunan Bağımsız Maden-İş Sendikası  Başkanı Tahir Çetin şunları söyledi; “2 gün önce  Ermenek Kaymakamı ile toplantı yaptık. Kaymakam bey bizden 2 gün mühlet istedi. Bugün verilen mühlet doldu. Şu an Vali Bey ve Kaymakam Bey toplantı halinde. Haklarımızın ödenmesine ilişkin olumsuz bir karar çıkarsa yürüyüşümüz devam edecek. Şu an polis ablukasında oturma eylemi yapıyoruz”

İlginizi ÇekebilirGözaltına alınan Somalı madenciler serbest bırakıldıGözaltına alınan Somalı madenciler serbest bırakıldı
Ankara Karaman maden Manisa Polis Soma Somali Sözcü
Yayınlanma Tarihi:13:53,
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more