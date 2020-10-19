Ermenek’te madencilere polis ablukası

2 gün önce Ermenek Kaymakamı ile görüştüklerini ve verilen zamanın dolduğunu belirten Bağımsız Maden İş Sendikası Başkanı Tahir Çetin, “Şu an Vali bey ve Kaymakam bey görüşme halinde. Toplantıdan olumsuz bir karar çıkarsa yürüyüşümüze devam edeceğiz” dedi. Günlerdir maden önündeki bekleyişlerini sürdüren maden işçileri sonuç alamayınca geçtiğimiz hafta Ankara’ya yürümek istemiş ve Jandarma engeli ile karşılaşmıştı.

MADENCİLERE POLİS ABLUKASI

Yaşanan gelişmelerin ardından Ermenek Kaymakamı ile toplantı yapan madenciler eylemlerine 2 gün ara vermişti. Bugün tekrar Güneyyurt Meydanı'nda toplanarak kaymakamlıktan gelecek yanıtı bekleyen madenciler, polis ablukasına alındı.

“OLUMSUZ BİR KARAR ÇIKARSA YÜRÜYÜŞÜMÜZ DEVAM EDECEK”

Konuya ilişkin Sözcü'ye açıklamalarda bulunan Bağımsız Maden-İş Sendikası Başkanı Tahir Çetin şunları söyledi; “2 gün önce Ermenek Kaymakamı ile toplantı yaptık. Kaymakam bey bizden 2 gün mühlet istedi. Bugün verilen mühlet doldu. Şu an Vali Bey ve Kaymakam Bey toplantı halinde. Haklarımızın ödenmesine ilişkin olumsuz bir karar çıkarsa yürüyüşümüz devam edecek. Şu an polis ablukasında oturma eylemi yapıyoruz”