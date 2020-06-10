Erol Ayyıldız kimdir? Erol Ayyıldız nereli ve kaç yaşında?

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre bazı illerimizin valilerinde değişiklikler yaşandı. 41 ile yeni vali atanırken Eskişehir Valisi ise Erol Ayyıldız oldu. Erol Ayyıldız’ın hayatına dair detaylar şu şekilde…

EROL AYYILDIZ KİMDİR?

1966 senesinde Giresun ‘a bağlı Piraziz İlçesinde dünyaya gelen Ayyıldız, ilk ve ortaöğretimini tamamladıktan sonra 1987 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olmuştur.

1989 yılında Ordu Valiliğinde Kaymakam Adayı olarak göreve başlayan Ayyıldız Erol Ayyıldız evli, 2 kız ve 1 erkek çocuk babasıdır.