Erol Köse: O köprünün adının Erol Köse olmasını kabul etmeyeceğim

AKP'li Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın önerisiyle, yenilenen Çetin Emeç Köprüsü’nden ‘Çetin Emeç’ adı çıkarıldı ve yerine Erol Köse adı verildi. SÖZCÜ, bu durumu “Şehide saygısızlık böyle de oluyor” başlığıyla duyurdu. Büyükşehir'in tepki çeken bu kararı üzerine İzmit'in

CHP'li belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, yeni açılacak kütüphaneye Çetin Emeç adını verdi.

KÖSE: KABUL ETMİYORUM

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın kendisini arayıp, “Yeni bir üst geçit yaptım. Oraya senin isminin vermek istiyorum” dediğini, kendisinin de “Yaşayan kişilerin yerine vefat etmiş olanların isimlerinin verilmesinden yana olduğunu, önceki isim verme girişimlerine de karşı olduğunu kaydeden

Köse, şunları söyledi:

“Başkan Tahir Büyükakın'ı aradım ‘Bu işten vazgeçelim. Ben sıkıntıdayım' dedim. O da bana ‘Abi meclis kararı var. Geri dönemem' dedi. Bu olay benimde içime sinmedi. Basın şehidinin isminin kaldırılmasını ben içime sindiremem. Ben o köprünün isminin Çetin Emeç olduğunu bilmiyordum.

Tahir Büyükakın bana ‘Yeni köprü yaptırdım' dedi. Çetin Emeç köprüsü olduğunu söylemedi. Ama köprüde ismim yazılı da olsa, ben o köprünün isminin Erol Köse olarak kabul etmiyorum.”