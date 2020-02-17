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Erol Köse: O köprünün adının Erol Köse olmasını kabul etmeyeceğim

7 Haziran 1990’da evinin önünde dinci teröristler tarafından şehit edilen Hürriyet gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni, Yönetim Kurulu üyesi ve yazarı Çetin Emeç’in adının verildiği köprüden kaldırılıp, yerine eski Belediye Başkanı Erol Köse’nin adı verilmişti. Köse, SÖZCÜ’ye, “Çetin Emeç’in adının kaldırılıp adımın verilmesini kabul etmiyorum. O köprüde Çetin Emeç’in adı olması beni mutlu eder” dedi.

Saygı ÖZTÜRK
08:24 -
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Erol Köse: O köprünün adının Erol Köse olmasını kabul etmeyeceğim

AKP'li Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın önerisiyle, yenilenen Çetin Emeç Köprüsü’nden ‘Çetin Emeç’ adı çıkarıldı ve yerine Erol Köse adı verildi. SÖZCÜ, bu durumu “Şehide saygısızlık böyle de oluyor” başlığıyla duyurdu. Büyükşehir'in tepki çeken bu kararı üzerine İzmit'in
CHP'li belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, yeni açılacak kütüphaneye Çetin Emeç adını verdi.

KÖSE: KABUL ETMİYORUM

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın kendisini arayıp, “Yeni bir üst geçit yaptım.  Oraya senin isminin vermek istiyorum” dediğini, kendisinin de “Yaşayan kişilerin yerine vefat etmiş olanların isimlerinin verilmesinden yana olduğunu, önceki isim verme girişimlerine de karşı olduğunu kaydeden
Köse, şunları söyledi:

“Başkan Tahir Büyükakın'ı aradım ‘Bu işten vazgeçelim. Ben sıkıntıdayım' dedim. O da bana ‘Abi meclis kararı var. Geri dönemem' dedi. Bu olay benimde içime sinmedi.  Basın şehidinin isminin kaldırılmasını ben içime sindiremem. Ben o köprünün isminin Çetin Emeç olduğunu bilmiyordum.
Tahir Büyükakın bana ‘Yeni köprü yaptırdım' dedi. Çetin Emeç köprüsü olduğunu söylemedi.  Ama köprüde ismim yazılı da olsa, ben o köprünün isminin Erol Köse olarak kabul etmiyorum.”

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