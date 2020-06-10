Ersin Yazıcı kimdir? Ersin Yazıcı aslen nerelidir, kaç yaşındadır?

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde 1969 yılında dünyaya gelen Ersin Yazıcı, yayınlanan kararname ile Antalya Valisi olarak atandı. İşte Antalya Valisi Ersin Yazıcı'nın daha önce kamu kuruluşlarında aldığı görevler…

ERSİN YAZICI KİMDİR?

1990 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu.

1991 yılında kaymakam adayı olarak göreve başladı. Bolu Kaymakam adaylığı görevini tamamlayan Yazıcı sonra İngiltere'de staj yaptı.

1995 – 1997 yılları arasında Burdur Karamanlı Kaymakamlığı, 1997 – 1999 Artvin Ardanuç Kaymakamlığı, 1999 – 2001 Muş Vali Yardımcılığı, 2001 – 2003 Nevşehir Vali Yardımcılığı görevlerini yürüttü.

Daha sonrasında; 2003 – 2009 yılları arasında sırasıyla, İçişleri Bakanlığı Mali İşler Daire Başkan Yardımcılığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevini ve İçişleri Bakanlığı İdari Mali İşler Daire Başkanlığı görevini yürüttü.

2009 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterlik görevine atandı.

23 Mayıs 2014 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan valiler kararnamesi ile Rize Valisi olmuştur.

Ardından 1 Haziran 2016 Tarihli ve 29729 Sayılı Resmî Gazete’de valiler kararnamesi yayımlandıktan itibaren Balıkesir Valisi olmuştur. Yazıcı, son kararname ile Antalya Valisi olarak atandı.

Evli ve 4 çocuk babasıdır ve iyi derecede İngilizce bilmektedir.