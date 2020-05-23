Erzincan, Bitlis, Hakkari, Kars, Malatya 2020 bayram namazı saatleri.. Doğu Anadolu Bölgesi Duha (kuşluk) namazı vakitleri…

Türkiye, tüm dünya ülkeleri gibi corona virüsü ile mücadele ediyor. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle bu yıl bayram evde geçecek. Camiler 12 Haziran’da açılacağı için de namazlar evde kılınacak. Öte yandan Diyanet bayram namazı yerine duha yani kuşluk namazı kılınabileceğini söyledi. İşte Doğu Anadolu Bölgesi illeri (Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli, Van, Şırnak..) namaz saatleri…

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

AĞRI BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05:20

ARDAHAN BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05:18

BİNGÖL BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05:32

BİTLİS BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05:26

ELAZIĞ BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05:37

ERZİNCAN BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05:34

ERZURUM BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05:27

HAKKARİ BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05:22

IĞDIR BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05:15

KARS BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05:18

MALATYA BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05:42

MUŞ BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05:28

TUNCELİ BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05:35

VAN BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05:21

İL İL RAMAZAN BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

İLÇE İLÇE RAMAZAN BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

* İl merkezlerinin ve ilçelerin bayram namazı saatleri ufak değişiklikler gösterebilmektedir. Yukarıdaki linkten faydalanarak Diyanet’in hazırladığı sayfadan ilçenize özel bayram namazı saatinize de ulaşabilirsiniz.

DUHA (KUŞLUK) NAMAZI SAAT KAÇTA KILINIR?

Duha namazı aynı zamanda kuşluk namazı olarak da bilinir. Güneşin bir mızrak boyu yükselmesinden, yani Güneş doğduktan 45 dakika sonra başlar, öğle namazına 45 dakika kalıncaya kadar devam eder. Niteki bir hadîs-i Şerîfte: “Kuşluk namazı, deve yavrusunun ayakları sıcaktan kızdığı zamandır.” Buyurulur. (Müslim, Misâfirîn, 143)Duhâ (kuşluk) namazı dediğimiz nafile namaz bu andan itibaren kılınır. Zeval vaktine yarım saat kalıncaya kadar devam eder. İki veya dört veya sekiz veya on iki rek‘at kılınabilirse de, en faziletlisi sekiz rek‘at kılmaktır.

* MARMARA BÖLGESİ 2020 BAYRAM NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYIN

* İÇ ANADOLU BÖLGESİ 2020 BAYRAM NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYIN

* EGE BÖLGESİ 2020 BAYRAM NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYIN

* AKDENİZ BÖLGESİ 2020 BAYRAM NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYIN

* KARADENİZ BÖLGESİ 2020 BAYRAM NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYIN

* GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ 2020 BAYRAM NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYIN