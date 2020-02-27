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Erzincan’da Corona virüsü alarmı! Hastaneye kaldırıldı

Erzincan’da Refahiye Devlet Hastanesine yüksek ateş şikayetiyle başvuran İran uyruklu TIR şoförü, Corona virüs ihtimaline karşı Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

17:19 -
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Erzincan’da Corona virüsü alarmı! Hastaneye kaldırıldı

Konuyla ilgili Erzincan Valiliğinden şu açıklama yapıldı:

* 27 Şubat 2020 günü saat 14.15 sıralarında Refahiye Devlet Hastanesine yüksek ateş şikayetiyle başvuran İran İslam Cumhuriyeti vatandaşı TIR şoförü Amir D. (33), Türkiye'ye 20 Şubat 2020 tarihinde giriş yaptığının tespit edilmesi üzerine ilgili, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiştir.

* Gerekli tetkiklerin sonucu çıkıncaya kadar izole edilmiş odada muhafazası sağlanacaktır. İlk belirlemelere göre ilgilinin korona virüs taşıdığına dair bir emareye rastlanılmamıştır. (İHA)

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