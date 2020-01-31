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Erzincan’da yolcu otobüsü devrildi, yaralılar var

Erzincan yakınlarında yolcu otobüsü devrildi. Çok sayıda yaralının olduğu kaza yerine sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

11:42 -
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Erzincan’da yolcu otobüsü devrildi, yaralılar var

Bugün saat 11.00 sıralarında, Erzincan- Erzurum Karayolu’nun 20’nci kilometresindeki Avcılar mevkisinde yolcu otobüsü devrildi.

Çok sayıda yaralının olduğu kaza yerine sağlık ekiplerinin yanı sıra Erzincan AFAD görevlileri sevk edildi. (DHA)

Erzincan Erzurum kaza Sağlık
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