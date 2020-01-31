Erzincan’da yolcu otobüsü devrildi, yaralılar var

Bugün saat 11.00 sıralarında, Erzincan- Erzurum Karayolu&#8217;nun 20&#8217;nci kilometresindeki Avcılar mevkisinde yolcu otobüsü devrildi.. Çok sayıda yaralının olduğu kaza yerine sağlık ekiplerinin yanı sıra Erzincan AFAD görevlileri sevk edildi. (DHA). aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/erzincanda-yolcu-otobusu-devrildi-yaralilar-var-5599381","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/erzincanda-yolcu-otobusu-devrildi-yaralilar-var-5599381","pageType":"yazi","pageIdentifier":5599381,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"gundem","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Erzincan&#8217;da yolcu otobu00fcsu00fc devrildi, yaralu0131lar var"});aip('newsArticle', {"identifier":5599381,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/erzincanda-yolcu-otobusu-devrildi-yaralilar-var-5599381/","headline":"Erzincan&#8217;da yolcu otobu00fcsu00fc devrildi, yaralu0131lar var","articleBody":"","articleSection":"gundem","keywords":"["Erzincan","Erzurum","kaza","Sa\\u011fl\\u0131k"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2018/03/sondakika-20180305.jpg","author":"mahiragar","dateCreated":1580460175,"datePublished":1580460175,"dateModified":1580460175,"info":"{"seo_news":"false"}"});