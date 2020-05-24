Erzurum Valisi açıkladı: Maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı!

Erzurum Valisi Okay Memiş, vatandaşlara uyarılarda bulundu.

“HER AN İÇİN VAKA ARTIŞI DA GÖZÜKMEKTE”

Corona virüsüyle mücadele çerçevesinde son derece yoğun tedbirlerle Ramazan ayının geçtiğini ifade eden Vali Memiş, şu ifadeleri kullandı:

* Ramazan Bayramı'nda da 81 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

* Bütün vatandaşlarımızdan sokağa çıkma yasağına uymalarını rica ediyorum.

* Korona virüsü (Covid-19) ülkemizde ortaya çıktığında başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere devletimizin bütün yetkililerimizle birlikte tedbirlerimizi aldık.

* Erken davrandığımız için tüm Türkiye'de olduğu gibi Erzurum'da da başarılı olduğumuzu değerlendiriyoruz.

* Günümüze geldiğimizde vaka sayıları 50-60 bandındayız.

* Her an için vaka artışı da gözükmekte.

* Sayıların az olması bizi rehavete düşürmemeli.

“BUNDAN SONRA CEZAİ İŞLEM UYGULANACAK”

Erzurum'da sokağa maskesiz çıkmayı yasakladıklarını vurgulayan Vali Memiş, şu ifadeleri kullandı:

* Otomobilde tek kişi dahi olsanız maskeli seyahat etmek zorundasınız.

* Erzurum'un tüm ilçeleri ve şehir merkezinde maskesiz sokağa çıkmak yasak.

* Salgının çaresi belli, maskesiz sokağa çıkmamak, sosyal mesafe kuralına uymak.

* Bundan sonra polisimiz, jandarmamız, kolluk kuvvetlerimiz maske takmayanlara cezai işlem uygulayacak.

* Tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı kutlu olsun. İHA