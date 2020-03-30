Erzurum Valisi’nden corona virüsü açıklaması: Risk çok yüksek!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla oluşturulan ‘İl Pandemi Kurulu' Vali Okay Memiş’in başkanlığında toplandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Gemalmaz, Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, ilçe belediye başkanları, ilgili kurum müdürlerinin katıldığı toplantıda Erzurum’da alınan ve bundan sonra alınacak tedbirler masaya yatırıldı.

Toplantının ardından basın açıklaması yapan Vali Okay Memiş, virüsle mücadeleyi milli mücadele ve terörle mücadeleye benzeterek şunları söyledi:

* Bunu bir adeta milli mücadele gibi değerlendirmek lazım.

* Adeta terörle mücadele gibi değerlendiriyoruz.

* Virüste bir öldürücü bir gerçek ve hakikaten işin şakası yok.

* Şu ana kadar ciddi tedbirler alındı.

* Bu tedbirlere bütün vatandaşların uyması en büyük dileğimiz.

“VİRÜSTEN ÖLÜM YOK”

Vali Memiş, şöyle konuştu:

* Genel anlamda iyi olduğumuzu söyleyebilirim.

* Risk çok yüksek, hepimiz kendi OHAL’imizi mutlaka almak durumundayız.

* Evimizde kalmalı, biraz sabırlı olmalıyız.

* Şu anda karantinaya alınmış bir bölge, yerleşim birimi yok.

* İhtiyaç olursa bu kararı uygulayabiliriz.

* İlimizde koronavirüsten ölüm vakası da yok.

* Sosyal medyada dolaşıyor, böyle bir şey yok. Bunu söyleyebilirim. DHA