Eş durumu tayin kontenjanları açıklandı! MEBBİS özür grubu başvurusu nasıl yapılır?

Özür grubu atamalarıyla ilgili önemli tarihler geldi. Tercih aşamasında, öğretmenlerin atanmak istedikleri il ve ilçede alanlar itibarıyla öğretmen norm kadrosu boş bulunan eğitim kurumları ile öğretmenlerin tercihleri doğrultusunda yer değiştirmesi sebebiyle boşalması muhtemel eğitim kurumlarının listesi personel.meb.gov.tr internet adresinde yayımlandı. Mazerete bağlı tayin tercihlerinin 19 Ağustos ve 21 Ağustos tarihleri aralığında alınacak. İşte atamalara dair detaylar…

ÖZÜR GRUBU KONTENJANLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Aşağıdaki link üzerinden özür grubu tayin kontenjanlarını öğrenebilirsiniz.

KONTENJAN VE BAŞVURU EKRANI

EŞLER İÇİN BU DETAYA DİKKAT

Eşleri aynı ilçenin köy veya beldelerinde görev yapan öğretmenler, öncelikle eşlerinin olduğu yerdeki eğitim kurumlarını tercih edecekler; eşlerinin bulunduğu yerde atanabilecekleri herhangi bir eğitim kurumu bulunmaması halinde ise yakın köy veya beldelerdeki eğitim kurumlarını tercih edebilecektir.

Büyükşehir statüsünde olmayan illerde yapılacak yer değişikliği işlemlerinde il merkezleri, ilçeler, beldeler ve köylerin her biri ayrı bir yerleşim yeri olarak değerlendirilecek ve bu yerleşim yerleri arasında yer değişikliği başvurusu yapılabilecektir. Bu yerleşim yerlerinin içindeki eğitim kurumları arasında yer değişikliği yapılmayacaktır.

Büyükşehir belediyesi statüsünde olmayan illerde görev yapan öğretmenler, yalnızca mazeretlerinin bulunduğu il merkezi (belde ve köyler dâhil) ya da ilçedeki (belde ve köyler dâhil) eğitim kurumlarını tercih edebilecektir.