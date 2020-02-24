Eş katili ‘akıl sağlığı bozuk’ denilerek ceza almadı! Tedavisi bitince serbest kalacak!

Bakırköy Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden gelen raporu okuyan mahkeme başkanı, sanığın yatırılarak tedavi altına alınmasının gerekli olduğunun açıklandığını söyledi. Müşteki avukatı ise sanığın cezalandırılmasını talep ettiklerini beyan etti.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINDA

‘Eşi kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edilen sanığın avukatı ise müvekkili hakkında uygulanacak güvenlik tedbirine ilişkin bir itirazı olduğunu söyleyerek “Müvekkilim halen yüksek güvenlikli sağlık kurumunda tedavi altında. Hasta ve hasta yakınları ile görüştük. Hastanede sadece ilaç tedavisi uygulanıyor. Bunun dışarıda doktor gözetiminde yapılabileceğini düşünüyoruz. Müvekkilim hakkında adli kontrol tedbirleri uygulansın” şeklinde savunma yaptı.

TEHLİKELİ DURUMU AZALIRSA SERBEST KALACAK

Mahkeme heyeti cezai ehliyeti olmadığından sanığa ceza verilmesine yer olmadığına ilişkin karar verdi. Mahkeme sanığın ayrıca yüksek güvenlikli sağlık kurumunda koruma ve tedavi altına alınmasına hükmederek, toplum açısından tehlikeli durumunun ortadan kalkması yada önemli ölçüde azalması halinde serbest bırakılmasına karar verdi. (İHA)