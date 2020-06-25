Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt: Dere kotunun altında bir yere imar verilmiş

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan kuvvetli yağışlarla dere kotunun altında yer alan mahallelere sel basmıştı.

Sel baskının yaşandığı alandan tespitleri aktaran Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, İSKİ ile Haramidere'nin ıslahı konusunda ortak proje geliştirdiklerini belirterek ilçenin kanayan yarası haline gelen dereyi yakın zamanda sorun olmaktan kurtaracaklarını söyledi.

“BUNA BENZER BİNLERCE SORUN VAR”

Bozkurt, sahadaki incelemeleri sırasında basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Su baskınlarının geçmişte yapılan imar hataları nedeniyle yaşandığını belirten Bozkurt, şunları söyledi;

*Bu sorun yanlış yerlere imar verilmesinden kaynaklanıyor. Burası dere kotunun altında bir yer. Dere kotunun altında bir yere imar verilmiş, bu kabul edilir bir şey değil.

*Buna benzer binlerce sorun var Esenyurt'ta. Göreve başladığımız günden itibaren bu sorunu çözmek için Ekrem başkanla konuştuk, sağ olsun o da bize destek verdi. İSKİ ile bir çalışma yapıldı. Dere ıslahıyla beraber, burayı Yeşil Vadi projesine dönüştüreceğiz.

“BU YIL DERE SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ”

Dere ıslahı için üzerinde çalıştıkları projenin bittiğini belirten Başkan Bozkurt, “Proje bitti, uygulamaya başlayacağız. Bu sene derenin sorununu çözeceğiz, ama dere altı kotlarında olan bazı yerler var. Buralarla ilgili tamamen sorunu çözebiliriz demek mümkün değil. Eğer çözülemeyecek yerler varsa, oralar iskandan men edilecek” dedi.

“EKİPLERİMİZ SAHADA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR”

Esenyurt Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin saha çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen Başkan Bozkurt, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Ekiplerimiz vatandaşların evlerini tahliye etmek, yıkamak, temizlemek, onlarla beraber olmak ve dertlerini dert edinmek için çalışmalarını sürdürüyor. Vali bey sağ olsun, ilk günden itibaren buradaydı, bize başkanlık etti, çalışmaları yürüttü.

*Onunla yaptığımız konuşmalarda devletin, İBB'nin ve Esenyurt Belediyesi'nin katkılarıyla vatandaşların derdine derman olmaya çalışıyoruz. Bildiğim kadarıyla küçük bir fon hazırlandı. Bununla ilgili açıklama yapılacak. Sonrasında da tamamen ne yapacağımıza bakacağız.