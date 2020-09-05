Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt coronaya yakalandı!

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, corona virüsü (COVID-19) testi sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Duyuruyu sosyal medya hesabından paylaştığı video ile yapan Bozkurt, şunları söyledi:

* Çalışma arkadaşlarımızda rastlanan COVID-19’dan dolayı yaptırdığımız rutin testlerde benim testim de pozitif çıktı.

* Genel sağlık durumum gayet iyi. Endişeye mahal verecek hiçbir şikayetim yoktur.

* Prosedür gereği belli bir süre evde izolasyonda olmam gerekiyor.

“SAĞLIKLI GÜNLERDE GÖRÜŞMEK DİLEĞİYLE”

Takipçilerine seslenen Bozkurt, “Sizlere, ‘maske, mesafe ve hijyen’ kurallarına uymanın önemini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle” dedi.

BİN 673 VAKA GÖRÜLMÜŞTÜ

5 Eylül Cumartesi gününün corona virüsü verilerine göre 56 kişi hayatını kaybetmiş, bin 673 vaka tespit edilmiş ve 984 hasta sağlığına kavuşmuştu.

Günlük corona tablosuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da şunları söylemişti:

* Sevdiklerimizi korumak için tedbirlere uymak zorundayız. Bu zorunluluk her birimiz için kimsenin bizi zorlamadan uymamız gereken bir ödevdir.

* Ancak birlikte mücadele ederek virüsü yenebiliriz. Gücümüz birlikte tedbirlere uymakta.

CORONA VİRÜSÜNE YAKALANAN BELEDİYE BAŞKANLARININ SAĞLIK DURUMLARI

Ordu / Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı: İyileşti.

Osmaniye / Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner: İyileşti.



Konya / Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz: Hayatını kaybetti.

Ankara / Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş: İyileşti.

Trabzon / Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıoğlu: İyileşti.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya: İyileşti.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları: İyileşti.

İstanbul / Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu: İyileşti.

Tunceli Belediye Başkanı Mehmet Maçoğlu: İyileşti.

Hakkari / Şemdinli Belediye Belediye Başkanı Tahir Saklı: İyileşti.

Mersin / Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan: İyileşti.

Şanlıurfa / Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık: İyileşti.

Ordu / Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan: İyileşti.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş: İyileşti.