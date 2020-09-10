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Esenyurt Belediyesi: Pandemi nedeniyle biriken kiralar alınmayacak!

Esenyurt Belediye Meclisi Eylül ayı oturumlarında pandemi süresi boyunca kapalı kalan belediyeye ait iş yerlerinin kiracılarından, biriken ecrimisil ve kira ücretlerinin alınmamasına karar verildi. Ayrıca alınan kararla ilçe genelinde havai fişek kullanımı yasaklandı.

Sözcü İstanbul
18:28 -
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Esenyurt Belediyesi: Pandemi nedeniyle biriken kiralar alınmayacak!

Esenyurt Belediyesi Eylül ayı meclisinin ikinci toplantısı, Esenyurt Belediyesi meclis salonunda yapıldı. Corona virüsÜ tedavisi gören Esenyurt Belediye BaşkanI Kemal Deniz Bozkurt yerine meclisi, başkanvekili Hamit Öncü yönetti.

Mecliste pandemi nedeniyle belediyeye ait iş yerlerinin kiracılarından 3 aylık kira ve ecrimisil ücretinin alınmamasına karar verildi. Ayrıca bu iş yerlerinin ilan ve çevre temizlik vergisi de alınmayacak.

FOTO: SÖZCÜ

HAVAİ FİŞEK YASAKLANDI

Meclis oturumunda Esenyurt genelinde havai fişek kullanımı da oy birliği ile yasaklandı. BOTAŞ İşletme Müdürlüğü'ne ait alanda, peyzaj ve çevre düzenlemesi ile istihdamı geliştirecek sosyal, kültürel, spor ve benzeri faaliyet alanlarının kurulması için Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne yetki verilmesi de mecliste görüşüldü. Yapılan oylama sonucu oy birliğiyle yetki verilmesi kararı alındı.

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