Esenyurt Belediyesi’nden örnek yardım

Esenyurt Belediyesi, ilçe genelinde yaşayan dar gelirli ailelere yardımlarını, corona virüsü salgını sürecinde arttırdı. Gıda kolisi yardımı alan ailelere, süt ve kaşar peyniri de verilmeye başlandı.

İlk etapta sosyal yardım alan 60 bin aileye verilecek süt ve kaşar peyniri yardımlarının önümüzdeki süreçte daha fazla aileye ulaştırılması planlanıyor. Soğuk zincir gerektiren süt ve kaşar peyniri dağıtımı için araçlar özel olarak dizayn edildi. Gıda yardımı alan ailelere evlerinde teslim edilecek süt, çiftlikten alınarak soğuk zincir kırılmadan pastörize olarak hazırlandı.

180 BİN LİTRE SÜT, 60 BİN KAŞAR

Yardımları dağıtmak üzere yola çıkan ilk süt dağıtım aracı, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt tarafından uğurlandı. Bozkurt, sosyal yardımların artarak devam edeceğini belirterek pandemi sürecinin yaşattığı zorluklara dikkat çekti.

Bozkurt, “Bu zor günlerden dayanışarak çıkacağız. Pandemi sürecinde çokça sıkıntı var. Gıda olarak yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yaklaşık 180 bin litre sütü de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza diğer gıda kolisi ve 60 bin adet kaşarla birlikte sunmak için hazırlıkları bitirdik. Her gün bin vatandaşımıza ulaşabilecek durumdayız” diye konuştu.

Bozkurt süt dağıtımının ardından et, nohut, mercimek, fasulye, patates, soğan ve fındık da dağıtmaya başlayacaklarını söyledi.